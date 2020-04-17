Пекин, , 05:06 — REGNUM Китай огласил сроки проведения 127-й сессии Китайской ярмарки импортных и экспортных товаров (CIEF), известной также как Кантонская ярмарка, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в Министерстве коммерции КНР, ярмарка пройдёт с 15 по 24 июня текущего года онлайн. Данная инновация стала вынужденной мерой в связи с угрозой эпидемии нового коронавируса. Организаторы пошли на такой шаг для того, чтобы обезопасить себя и своих международных партнеров.

Напомним, что 126-я осенняя сессия Кантонской ярмарки, которая проходит дважды в год, привлекла 186 015 участников и з 214 стран и регионов мира, а экспортный оборот достиг 207,1 млрд юаней (около $29,3 млрд).