Вашингтон, , 04:54 — REGNUM С 20 апреля аэрокосмическая корпорация Boeing начнёт восстанавливать производство на своём основном предприятии Puget Sound в штате Вашингтон, работа которого была приостановлена из-за коронавируса. Об этом 16 апреля сообщает пресс-служба корпорации.

«Boeing со следующей недели начнёт поэтапное восстановление производства всех коммерческих самолетов на предприятии Puget Sound», — говорится в сообщении.

Предприятие Puget Sound производит около 80% продукции Boeing. За период с 20 по 24 апреля к работе вернутся около 27 тысяч сотрудников, занятых в производстве самолётов моделей 747, 767, 777, 787, а также группа сотрудников, работающих над возвращением в эксплуатацию пассажирских самолётов модели 737 MAX.

В документе подчёркивается, что для защиты людей от распространения COVID-19 на предприятии были предприняты все необходимые меры предосторожности.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации СМИ, американская авиастроительная корпорация Boeing может сократить штат сотрудников на 10% из-за последствий, вызванных пандемией коронавируса.

Напомним, предприятие Puget Sound остановило производство 25 марта. 3 апреля в штате Пенсильвания были остановлены (и до сих пор не работают) предприятия корпорации, выпускающие военные вертолёты и конвертопланы.

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