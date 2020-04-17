Пекин, , 04:21 — REGNUM Китай предложил многоцелевую программу поддержки малого и среднего бизнеса в рамках возобновления его работы после карантина, вызванного эпидемией нового коронавируса в стране, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Как отметили в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР, доля предприятий малого и среднего бизнеса, возобновивших свою деятельность, достигла 84% по данным на 15 апреля, в то время как предприятия обрабатывающего сектора в этом плане опережают предприятия сферы услуг.

В то же самое время, сокращение спроса на обоих секторах рынка, а также заказов последовало не только в Китае, но и во всем мире. Министерство призвало все ответственные структуры Китая ускорить процесс цифровизации бизнеса, дабы представить им новые инструменты экономического роста.