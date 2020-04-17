Красноярск, , 04:13 — REGNUM По долгам оставшегося три года назад без лицензии банка «Енисей» из Красноярского края могут ответить пятеро бывших топ-менеджеров. Соответствующее требование на сумму 4,7 млрд рублей уже заявил конкурсный управляющий банка. Арбитраж Красноярского края пока не назначил дату заседания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

К ответу госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» требует привлечь бывших и. о председателя правления Яшара Насырова, Алексея Загороднего, Владимира Гезина, а также членов правления Анну Панову и Алексея Мосевнина. Панова через учреждённую ею компанию владела в банке долей в 10,01%. Мосевнин также имел долю в банке.

Управляющий банка объяснил своё требование тем, что «причиной существенного ухудшения финансового положения и доведения банка до банкротства стали виновные действия и бездействие» топ-менеджеров «Енисея». Действия выражались в выдаче кредитов, долги по которым были признаны техническими, а также в банке производилось замещение «ликвидной задолженности техническими правами требования», формировались фиктивные остатки на счетах клиентов и временной администрации не передали документацию банка.

Напомним, лицензия банка у «Енисея» регулятором была отозвана 9 февраля 2017 года. На начало 2017 года АКБ был на 254-м месте по размеру активов в банковской сфере РФ. Лишение лицензии ЦБ РФ объяснил в том числе тем, что юрлицо вело рискованную кредитную политику, размещая средства в низкокачественные активы. Закономерным итогом стала полная утрата своего капитала.

Банк, созданный в октябре 1990 года, на март 2020 года имел долги перед 554 кредиторами на сумму 4 849 861 000 рублей. По фактам нарушений, выявленных в «Енисее», на сегодня продолжается предварительное следствие. При этом на август 2018 года по делу ещё никто в качестве обвиняемого привлечён не был.