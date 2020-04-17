Оттава, , 04:08 — REGNUM Канада сохранит ограничение на границе с США, введенные из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, еще «на значительный промежуток времени», заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо на брифинге.

«Должно пройти значительное время перед тем, как мы начнем переговоры по послаблению мер, принятых на границе», заявил он.

По словам Трюдо, перемещения граждан через границу пока будут запрещены. Ограничения не затронут торговлю и грузоперевозки.

Как сообщало ИА REGNUM, за 16 апреля в Канаде было выявлено рекордное число заболевших коронавирусной инфекцией за сутки — 1655 человек. Общее количество подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране достигло 30 092.

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