Пекин, , 03:59 — REGNUM Власти Китая намерены выделить больше средств на поддержку проектов защиты и восстановления экологии в прибрежных районах страны, сообщает 16 апреля агентство Синьхуа.

Местные департаменты, ответственные за природные ресурсы в прибрежных районах могут подать заявку на получение финансирования в рамках приоритетных проектов на сумму не менее 200 млн юаней (около $22,89 млн), говорится в циркуляре, выпущенном Министерством финансов совместно с Министерством природных ресурсов КНР.

В 2020 году в фокусе внимания государства находится защита и восстановление мангровых зарослей, обеспечение стабильности мангровой экосистемы и защита островов, окруженных водой.