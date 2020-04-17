Санкт-Петербург, , 03:52 — REGNUM Конкурсный управляющий строительной компании из Санкт-Петербурга потребовал привлечь единственного владельца ООО «ССП-НВ» к субсидиарной ответственности на сумму свыше 64 млн рублей. Арбитраж пока не рассмотрел заявление и дата заседания не назначено, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Претензии к Татьяне Федоровой заявлены на сумму 64 179 026,07 рубля в апреле 2020 года. ООО «ССП-НВ» является банкротом с ноября 2018 года, пройдя через процедуру наблюдения.

По данным ЕГРЮЛ, ООО было создано в декабре 2012 года в Санкт-Петербурге для строительства жилья и нежилых зданий. Уставный капитал — 11 тыс. рублей, Федорова является единственным собственником с июня 2015 года и была руководителем компании.

Дело о банкротстве общества было инициировано в 2015 году ООО «ДСК-АБЗ Дорстрой».

«Согласно бухгалтерской отчётности должника по состоянию на 26.09.2018 года балансовая стоимость имущества должника составила 361 244 тыс. рублей», — отмечается в материалах дела.

Арбитражным управляющим ООО назначена Юлия Лукина. Компания на сегодня находится на стадии конкурсного производства.