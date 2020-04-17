Москва, , 03:30 — REGNUM В арбитраж Москвы поступил иск к государственному космическому научно-производственному центру имени Хруничева — производителю ракет «Ангара» и «Протон» — на сумму почти 64 млн рублей. Истцом выступает «дочерняя» компания крупного иностранного производителя компьютеров и компьютерного оборудования — ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз». Иск пока к производству не принят, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило в суд 10 апреля 2020 года. Сумма претензий составляет 63 970 643,5 рубля. Подробности спора ещё неизвестны, но это не первый судебный спор между компаниями. В октябре 2019 года арбитражем был удовлетворён иск ООО к центру Хруничева о взыскании 63 850 330 рублей 95 копеек задолженности по договору лизинга. В состав суммы вошла неустойка, а также судом была начислена неустойка «в размере 0,03% от суммы долга 56 237 694,40 руб. за период с 24.08.2019 по день фактического исполнения обязательства».

По данным ЕГРЮЛ, компания-истец на 99,99% принадлежит частной компании «Хьюлетт-паккард Зе Гаага Б. В» из Нидерландов. ООО работает в России с апреля 2015 года.