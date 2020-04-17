Бишкек, 17 апреля 2020, 00:28 — REGNUM Международное агентство по атомной энергии пообещало оказать правительству Киргизии помощь в противодействии распространению коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба госагентства охраны окружающей среды.
На эти цели МАГАТЭ намерено потратить €64 тысячи (5 млн 163 тысячи рублей).
Эти деньги международная организация намерена потратить на приобретение комплектов диагностического оборудования, позволяющего проводить ПЦР-тестирование для выявления зараженных коронавирусом, а также расходные материалы к этим тест-системам.
Медицинское оборудование планируют передать генетико-молекулярной лаборатории департамента профилактики и заболевания и санитарно-эпидемиологического надзора минздрава Киргизии.
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