Бишкек, , 00:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Киргизии начислило 10 млн 496 тысяч сомов (9 млн 710 тысяч рублей) компенсационных выплат 1 369 медикам, работающим на территориях, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции, передает «Кабар».

Каждому из них заплатили от 5 000 до 20 000 сомов (от 4 600 до 18 400 рублей) — из расчета 500 сомов (460 рублей) за один день работы в зонах заражения. При этом по месту основной работы среднемесячная заработная плата у этих медицинских работников сохранена.

Также в минздраве отмечают, что на выплату доплат медикам за март 2020 года предусмотрено 38 млн 500 тысяч сомов (35 млн 615 тысяч рублей).

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