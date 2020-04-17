Ашхабад, , 00:15 — REGNUM Руководство Туркменабадского судоремонтного завода уведомило своих работников о том, что с их зарплаты удержат 30%. Деньги забирают под предлогом «развития здравоохранения Туркмении», передает «Хроника Туркменистана».

Сотрудники туркменского госпредприятия жалуются на то, что с их и так небольших зарплат уже удерживают деньги на оплату медицинских страховок.

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«Мало того, что все проблемы с коронавирусом легли на Лебап, так еще и платить за это мы должны сами, а не правительство», — возмутились они.

Такая же ситуация складывается и в других государственных предприятиях Туркмении. Так, в частности, работникам треста «Ашхабадтепло» с апреля текущего года на треть сократили зарплату.

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