Тегеран, , 08:04 — REGNUM Иранский экспорт губчатого железа, также называемого продуктом прямого восстановления из железной руды (DRI), увеличился на 86% за первые 11 месяцев предыдущего иранского года (начиная с марта 2019 года) по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 16 апреля.

Экспорт DRI в указанный период достиг 942 тыс. тонн. в весовом выражении. Согласно статистике иранских производителей стали, за первые 11 месяцев позапрошлого иранского года экспорт составил 507 тыс. тонн.

По имеющимся данным, за первые 11 месяцев прошлого иранского года страна произвела 25 449 000 тонн губчатого железа, что демонстрирует рост на 5% по сравнению с показателем за аналогичный период позапрошлого года, который составил 24 303 000 тонн. Потребление губчатого железа в Иране составило около 24,5 млн тонн, что свидетельствует о росте на 3%.

Иран занимает второе место после Индии по производству губчатого железа и занимает 10-е место по производству стали. В этом году в иранской провинции Керман (центральный Иран) откроется завод, который сможет производить два миллиона тонн продуктов прямого восстановления.