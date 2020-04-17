Тегеран, , 08:57 — REGNUM 16 апреля посол Ирана в Туркменистане подчеркнул важность укрепления и расширения экономических отношений с Туркменистаном, уделяя особое внимание теме транзита. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

На встрече с Комитетом по пограничным пунктам Аббас-Али Арбаб-Халес заявил, что необходимо расширять отношения и расширять транзитное сотрудничество между Ираном и Туркменистаном на участках железнодорожных и автомобильных путей, а также снимать ограничения.

Он также выразил готовность содействовать расширению экономических связей в различных областях и использовать все возможности для достижения целей, представляющих взаимный интерес двух стран.

Арбаб-Халес отметил, что официальные лица Ирана и Туркменистана готовы углублять взаимновыгодное сотрудничество в различных областях.

Он подчеркнул, что потенциал иранских приграничных провинций в таких областях, как промышленность, строительство, сельское хозяйство и наука, может стать хорошей почвой для расширения отношений.