Мурманск, , 23:54 — REGNUM Более 31 млн. рублей выделено из резервного фонда Мурманской области на поддержку потерявших работу из-за пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Выплаты начались сегодня. Первые пять северян, оказавшиеся в условиях пандемии безработными, получили деньги. С учётом доплаты региона пособие увеличено до северного МРОТ — 27 899 рублей.

Режим самоизоляции продолжается, поэтому получить пособие можно в упрощённой форме, обратившись в центр занятости дистанционно.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Мурманской области еще у 41 человека подтверждён результат теста на коронавирус. Общее количество подтверждённых случаев заболевания CoViD-19 составляет 309 человек, из них 15 человек вылечены и выписаны из больницы. Один пациент скончался.