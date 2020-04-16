Лондон, , 23:31 — REGNUM Две основные марки нефти торгуются разнонаправленно — Brent вернулась к $28, WTI опустилась ниже $20 за баррель.

К настоящему моменту на Лондонской бирже июньские фьючерсы Brent подорожали на 51 цент (1,84%), до $28,20 за баррель. Ранее марка достигла отметки $29 за баррель.

Майские фьючерсы WTI потеряли в цене 28 центов (1,41%) и находятся на отметке $19,59 за баррель. Диапазон марки составляет $19,42 — $20,53 за баррель.

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