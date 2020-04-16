Рига, , 23:10 — REGNUM Кабинет министров Латвии принял решение о выделение 2 590 703 евро для дополнительных выплат сотрудникам Министерства внутренних дел (МВД) за работу в условиях повышенного риска при борьбе с пандемией Covid-19, пишет портал LSM.

Доплаты получат сотрудники Государственной полиции, пограничники и Государственной службы безопасности. Доплаты сотрудникам служб находящихся в подчинении министерства МВД будут начислены за работу в период с 12 марта по 12 мая включительно. Министр внутренних дел Сандис Гиргенс поручил выработать чёткие критерии в соответствии с которыми будут проведены выплаты.

На данный момент поддерживая режим ЧС сотрудники государственной полиции провели 36 790 общих проверок и 463 плановых, по итогам которых заведено 664 административных дела, оформлено более 500 протоколов об административных нарушениях.

С 13 марта по 12 мая решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной Ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.