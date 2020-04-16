Кейптаун, , 23:00 — REGNUM Разрешение на частичное возобновление работы шахт получили горные компании ЮАР, сообщил 16 апреля журналистам южноафриканский министр минеральных ресурсов и энергии Гведе Манташе.

Работу шахт правительство, которое обеспокоено длительным простоем объектов из-за пандемии, разрешило возобновить на 50%. Для стопроцентного возобновления работы нужно время — возможно, это произойдёт в следующем месяце.

Напомним, в ЮАР количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом достигло 2506, количество летальных исходов 34, число излечившихся — 410.

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