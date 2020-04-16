Тамбов, , 21:21 — REGNUM В Тамбовской области в 2020 году по нацпроекту «Демография» завершится строительство семи детских садов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Они возводятся в городах Тамбов и Уварово, а также в Тамбовском районе.

Один из новых детских садов в Тамбовской области Tambov.gov.ru

Для ликвидации очереди в детские сады в 2020 году в рамках реализации национального проекта «Демография» в регионе будет завершено строительство семи детских садов на 910 мест, начато строительство еще трех детских садов на 490 мест.

Как сообщили в управлении образования и науки области, сейчас открылась запись малышей в детские сады «Подснежник» и «Винни-Пух», строительство которых ведется в Тамбове. Каждый детский сад примет около 350 малышей.

Детский сад «Подснежник» возводится в микрорайоне МЖК по улице Астраханская, 281. Общий объем средств, предусмотренных на строительство детского сада, превышает 261 млн рублей. Из них около 198 млн рублей — средства федерального бюджета. На данный момент общая строительная готовность составляет 75%. Строители возводят крышу.

Строительство детского сада «Винни-Пух» ведется в развивающемся микрорайоне Телецентр. На эти цели будет выделено более 281 млн рублей, из которых около 198 млн рублей — средства федерального бюджета. Этот детский сад сейчас готов на 48% — идет возведение стен.

«Президент России Владимир Путин ставит перед нами глобальные задачи по обеспечению доступности дошкольного образования. И наша область взяла повышенные обязательства снять актуальную очередь детей в возрасте до трёх лет к 2021 году», — подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин на открытии детского сада «Медвежонок» в октябре 2019 года.

В Тамбовской области с 2015 по 2019 годы создано более семи тысяч дополнительных дошкольных мест. Построено семь современных детских садов почти на две тысячи мест. За счет проведения капитального ремонта 25 детских садов и развития вариативных форм дошкольного образования создано более пяти тысяч мест. Общий объем средств, направленных на создание дополнительных мест, составил почти 2 млрд рублей.