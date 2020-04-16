Увельский район, Челябинская область, , 20:13 — REGNUM В челябинском Увельском районе прокуратура требует от местных коммунальных предприятий рассчитаться за поставленные им ранее энергоресурсы. Речь идёт о двух муниципальных предприятиях, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Договор у них имеется с ООО «Уралэнергосбыт». На 28 февраля задолженность одного из МУПов была более 2,6 млн рублей, а второго превышала 1,8 млн рублей.

После вмешательства прокуратуры одно из предприятий уплатило 98 тыс. рублей, а второе — более 492 тыс. Должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.