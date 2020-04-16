Посёлок Бреды, Челябинская область, 16 апреля 2020, 20:02 — REGNUM В Брединском районе Челябинской области глава одной из сельскохозяйственных предприятий наказан за выдачу зарплаты работникам один раз в месяц. Об этом сообщает облпрокуратура.
Такая периодичность выплаты денег была установлена приказом генерального директора. При этом по закону зарплату нужно выплачивать дважды в месяц. Кроме того, коллективным договором и другими локальными актами не были установлены сроки выдачи заработной платы.
В итоге Госинспекция труда оштрафовала руководителя на две тысячи рублей. Нарушения устранены. Виновное должностное лицо наказано в дисциплинарном порядке.