Нью-Йорк, США, , 19:57 — REGNUM Основные индексы фондового рынка США торгуются разнонаправленно в ходе сессии 16 апреля на Уолл-стрит.

К настоящему моменту индекс Dow Jones опустился на 206,57 пункта (0,88%), до 23 297,78 пункта, индекс S&P 500 опустился на 7,06 пункта (0,25%), до 2776,30 пункта, индекс Nasdaq вырос на 46,54 пункта (0,55%), до 8439,72 пункта.

На американский рынок действуют противоречивые сигналы — заявления Белого дома о возможном скором открытии городов и штатов перебиваются отчетами о жестком падении экономики и безработицы.

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