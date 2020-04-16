Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ухудшило свой прогноз относительно падения ВВП США с прежних 1,3% до 5,2%. Об этом говорится в распространённом 16 апреля пресс-релизе агентства.

Как отмечается в комментарии, понижение прогноза связано с тем, что меры по сдерживанию распространения коронавируса продолжают применяться «практически во всех уголках США» и под карантином находится более 90% населения страны, тогда как на момент предыдущего прогноза эти меры затрагивали около 60% населения.

Аналитики агентства считают, что ограничительные меры в США негативно отразятся на потребительских расходах во II квартале 2020 года, а предприятия пострадают от снижения спроса и производства.

Кроме этого, отмечают в агентстве, ситуацию в экономике Соединённых Штатов усугубляет обвал цен на нефть.