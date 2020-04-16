Москва, , 19:42 — REGNUM Ситуация с пандемией коронавируса оказывает негативное влияние на все уровни экономики страны. Об этом журналистам заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Глобальное распространение коронавируса оказывает отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики — не только нефтегазовом. Есть риски серьезного недопоступления налогов и других ненефтегазовых доходов бюджета — мы говорим про объемы свыше триллиона [рублей]», — сказал Силуанов.

По его словам, власти будут компенсировать это «за счёт других источников».