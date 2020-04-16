Саратов, , 19:53 — REGNUM По словам губернатора Саратовской области Валерия Радаева, весенне-полевая кампания в регионе стартовала. Аграрии приступили к севу зерновых и более 70 тыс. га уже засеяны. В ряде районов, а именно в Советском, Энгельсском, Ершовском, начали сажать лук и морковь. Фермеры Энгельсского района высаживают картофель.

Более 4 млн га посевной площади планируется под зерновые, бобовые, подсолнечник и технические культуры. Под посев яровых увеличена площадь на 100 тыс. га. Сельхозтоваропроизводители полностью обеспечены семенным материалом. Прогнозы специалистов по озимым, засеянным на 1,2 млн га, хорошие.

Губернатор добавил, что в 2020 году господдержка сельского хозяйства составит более двух млрд рублей, а к весенне-полевым работам аграриям перечислили 380 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области начало массовых полевых работ планировали на вторую половину апреля. В весенней кампании будет задействовано более 6 тыс. бороновальных, 9,7 тыс. культиваторных и 11,0 тыс. сеялочных агрегатов, их готовность приблизилась к 100%. Хозяйства закупают необходимые объемы дизельного топлива.

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