Архангельск, , 19:24 — REGNUM Власти Архангельской области хотят снизить налог для предпринимателей, работающих по упрощенной системе налогообложения. Соответствующий законопроект поддержал врио губернатора Александр Цыбульский.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, законопроектом предлагается с 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года снизить налоговую ставку с 6% до 4%, если объектом налогообложения являются доходы.

«Реализация положений законопроекта будет способствовать недопущению массового банкротства таких предприятий и, как следствие, стабилизации социально-экономической ситуации на территории области», — говорится в сообщении правительства.

Документ будет рассмотрен на сессии областного собрания 22 апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области от вынужденных каникул пострадали 11 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса.