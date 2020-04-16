Рига, , 19:15 — REGNUM Коммерческий банк Luminor зафиксировал снижение на 50% спроса на ипотечные кредиты в Латвии. Об этом сказала эксперт банка по финансированию недвижимости Ингуна Криева порталу Dienas Business.

«Снижение доходов заставляет жителей беспокоиться о своём будущем и тенденция временного снижения спроса на ипотеку понятна», — сказала Криева.

По ее словам, наиболее активным, по-прежнему, остаётся рынок жилья в Риге и Рижском районе.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.