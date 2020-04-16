Москва, , 19:11 — REGNUM На фоне пандемии коронавируса резко выросло число иностранных заказов на мобильные инфекционные госпитали российского производства, сообщает 16 апреля пресс-служба «Рособоронэкспорта».

Подчёркивается, что такие заявки будут обрабатываться с учётом первоочерёдности оснащения такой продукцией структур здравоохранения России.

В каталоге «Рособоронэкспорта» указаны как мобильные госпитали с блоками для диагностики и лечения инфекционных заболеваний, так и отдельные посты контроля и обеззараживания, а также модули для изоляции и карантина.

Российский мобильный госпиталь, разворачиваемый в срок от одних до шести суток, в стандартной комплектации способен принять до 300 человек, а также обеспечить госпитализацию 30 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в мире выявлено более двух млн случаев заражения коронавирусом, а число умерших от COVID-19 перевалило за 132 тыс. человек.

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