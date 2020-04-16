Санкт-Петербург, , 19:20 — REGNUM Снижение уровня платежей за тепловую энергию на Северо-Западе России достигло 70%. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 апреля в пресс-службе ПАО «ТГК-1».

Компания зафиксировала снижение поступления платежей за тепловую энергию в первую декаду апреля по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ухудшение платежной дисциплины отмечено по всем категориям потребителей.

Так, в Мурманске наибольшее снижение — на 70% — зафиксировано среди ТСЖ и управляющих компаний.

В Петербурге и Ленобласти меньше всего настроены платить за тепло промышленники — среди них собираемость упала на 63%.

В Карелии, а также Апатитах и Кировске Мурманской области граждане заплатили за тепло на 60% меньше.

При этом энергетики продолжают снабжать потребителей электричеством и теплом в полном объеме, подчеркнули в ТГК-1. К тому же начинается подготовка к летним ремонтам, от которых будет зависеть следующая зима.

«Выполнение необходимых технических мероприятий и обеспечение полноценной надежности требует полного и своевременного финансирования. Обращаем внимание, что меры поддержки граждан в ситуации распространения коронавирусной инфекции, принятые правительством РФ, не освобождают потребителей (в том числе управляющих организаций в сфере ЖКХ) от обязанности своевременной оплаты ресурсов, а также от возможности взыскания задолженности», — заявили в ТГК-1.

С начала 2020 года размер просроченной дебиторской задолженности увеличился на 3,2%, достигнув к 1 марта 2020 года 9,4 млрд рублей.