Минск, , 18:58 — REGNUM «Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за I квартал 2020 г. Объем ВВП в текущих ценах составил 30,2 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню I квартала 2019 г.», — сообщил сегодня, 16 апреля в Национальном статистическом комитете Белоруссии (Белстате).

Белстат отметил также, что индекс-дефлятор ВВП в I квартале 2020 г. по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,3%. За этот период существенно сократилось промышленное производство.

«В I квартале 2020 г. объем промышленного производства в текущих ценах составил 26,7 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню I квартала 2019 г., в том числе по видам экономической деятельности: «Горнодобывающая промышленность» — 98,2%, «Обрабатывающая промышленность» — 97,9%, «Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом» — 94,2% и «Водоснабжение; сбор, обработка и удаление отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» — 101,9%», — сказано в официальном сообщении.

В сфере услуг также отмечено падение: за I квартал нынешнего года организациями и индивидуальными предпринимателями перевезено 89,7 млн т грузов — на 10,5% меньше, чем за такой же прошлогодний период. Сокращение грузооборота составило 29,1 млрд тонно-километров, что составляет 87,4% от уровня I квартала 2019 года. Сокращение также отмечено в пассажирских перевозках.

Не лучше ситуация во внутренней торговле и общепите. За I квартал нынешнего года «оптовый товарооборот составил 23 млрд. рублей, или в сопоставимых ценах 91,6% к уровню I квартала 2019 г.», проинформировал статистический комитет.

Но есть и хорошие новости: по данным Белстата, розничный товарооборот за этот же период нынешнего года период составил 12,5 млрд белорусских рублей — на 7,9% больше в сопоставимых ценах, чем за первый прошлогодний квартал.

«В январе — марте 2020 г. в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 2895,8 млн. рублей и увеличилось по сравнению с январем — мартом 2019 г. в сопоставимых ценах на 5,5%. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 2804,5 млн. рублей, или в сопоставимых ценах на 6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года», — проинформировал Белстат.

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Напомним, в конце 2019 года Александр Лукашенко подписал указы N401 «О параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2020 год» и N402 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2020 год». Запланировано, что ВВП вырастет на 2,8%, производительность труда по ВВП — на 2,6%, реальные располагаемые денежные доходы населения — на 2,4%, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составит 1% к ВВП, а экспорт товаров и услуг вырастет на 3,6%, а инфляция не превысит 5%.