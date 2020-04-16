Санкт-Петербург, , 19:04 — REGNUM Множество сделок по ипотеке в ближайшем будущем будут отложены в связи с неопределенностью из-за экономического кризиса и ситуации с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил генеральный директор СРО «Объединение строителей Петербурга» Алексей Белоусов.

Строительство домов Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, изначально участники рынка предполагали, что в 2020 году падение объемов вводимого жилья может составить 350−400 тыс. кв. метров, но эти прогнозы не учитывали влияния нынешнего экономического кризиса, связанного с нефтяными котировками, и последствий борьбы с коронавирусом.

«Сейчас очень сложно спрогнозировать что-либо, так как мы не знаем, насколько долго будут продолжаться эти антивирусные мероприятия и насколько долго будет корректироваться спрос на жилье. Мы понимаем, что многие сделки будут отложены, пока действует этот режим самоизоляции, со всеми вытекающими. Самое главное, что люди в этих условиях не понимают, сохранят они работу или нет, какие доходы у них будут, смогут ли они тянуть эту ипотеку, исходя из пониженной ставки и новых вариантов заработка. Некоторым может не хватить денег на первоначальный взнос, часть его уйдет на другие вещи. Много вопросов, которые напрямую связаны с длительностью этого периода», — сказал Белоусов.

По его мнению, спрос на жилье сможет восстановиться достаточно быстро, если период изоляции будет недолгим, а граждан подстегнут понижением ипотечных ставок.

Напомним, президент Владимир Путин предложил запустить программу льготного ипотечного кредитования, в рамках которой снизить ипотечную ставку до 6,5%, субсидируя остальное за госсчет. Взять такую ипотеку можно будет до 1 ноября 2020 года.

Белоусов также отметил, что строители предлагали снизить ставку до 2% на два-три года, чтобы спасти рабочие места, избежать банкротств и сохранить спрос на жилье.

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