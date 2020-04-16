Киев, , 19:01 — REGNUM В течение первых двух недель апреля 2020 г. Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка около 0,5 млрд долларов, т. е. можно говорить о стабилизации ситуации, заявила в своем обращении 16 апреля заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

По ее словам, на валютном рынке Украины «психологические настроения сменились экономическими расчетами», передает корреспондент ИА REGNUM.

Рожкова отметила, что сейчас в золотовалютных резервах Украины около 25 млрд долларов, добавив, что «это почти уровень, который был в начале 2020 года».

Вместе с тем, замглавы НБУ отметила, что для «безболезненного» прохождения пандемии Украине все равно нужна поддержка МВФ и других международных партнеров. Под «безболезненным» прохождением регулятор понимает отсутствие каких-либо ограничений, оттоков денежных средств из банков и девальвации гривны.

ИА REGNUM напоминает, что в марте с началом общенационального карантина на Украине резко рухнул курс гривны — с отметки 24−25 грн за доллар до уровня порядка 28 грн. Сейчас в стране наступила некая стабилизация на уровне 27−28 грн за доллар.