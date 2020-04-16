Вашингтон, , 18:31 — REGNUM Карантинные меры в США сделали безработными еще более пяти миллионов человек, 16 апреля сообщает CNBC News.

Согласно правительственному отчету, на прошлой неделе ещё 5,245 миллиона американцев подали заявки на пособие по безработице. Общее количество безработных в США превысило 22 миллиона.

Ситуация с безработицей в Соединенных Штатах из-за эпидемии коронавируса является худшей со времен Великой депрессии.

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