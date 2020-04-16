Кондрово, Калужская область, , 19:05 — REGNUM В 273 млн рублей обойдётся строительство ледяной арены, которая строится в калужском городе Кондрово в рамках нацпроекта «Демография». Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Егора Виркова.

Будущий ледовой комплексв Кондрово Фото министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Калужской области

Ледовое поле площадью 60 на 30 метров сможет ежедневно принимать 260 спортсменов. Трибуны будут вмещать 252 зрителей, также планируется оборудование мест для инвалидов-колясочников.

«Возможно, этот долгожданный спортивный объект даст путевку в большой спорт многим мальчишкам и девчонкам района, взрослым же людям поможет приобщиться к здоровому образу жизни. Я знаю, с каким нетерпением кондровчане ждут открытия катка, к концу года мы должны завершить строительство», — сказал Егор Вирков.

Напомним, строящаяся в Кондрово ледовая арена станет пятым такого рода спортивным сооружением в Калужской области.

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