Кондрово, Калужская область, 16 апреля 2020, 19:05 — REGNUM В 273 млн рублей обойдётся строительство ледяной арены, которая строится в калужском городе Кондрово в рамках нацпроекта «Демография». Об этом 16 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра строительства и ЖКХ региона Егора Виркова.
Ледовое поле площадью 60 на 30 метров сможет ежедневно принимать 260 спортсменов. Трибуны будут вмещать 252 зрителей, также планируется оборудование мест для инвалидов-колясочников.
Напомним, строящаяся в Кондрово ледовая арена станет пятым такого рода спортивным сооружением в Калужской области.
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