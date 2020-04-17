Москва, , 00:03 — REGNUM Сегодня, 17 апреля, Госдума обсудит пакет законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса в условиях спада экономики на фоне коронавируса, сообщает ИА REGNUM.

Госдума планирует обсудить во втором чтении поправки в Бюджетный кодекс. Предполагается, что регионы получат дополнительные возможности для привлечения кредитов, в частности, за счет горизонтальных займов у других субъектов РФ. Часть норм касается госгарантий и муниципальных гарантий.

Планируется также внесение изменений в Налоговый кодекс. Поправки предполагают снижение налоговой нагрузки на бизнес, покупающий маски, тест-системы, медоборудование и средства индивидуальной защиты от коронавируса.

Кроме того, нижняя палата парламента намерена освободить от НДФЛ надбавки, которые получают медики, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом.

В планах Госдумы также обсуждение норм, направленных на упрощение получения гражданства РФ, а также возможность продления патента на работу для мигрантов без выезда с территории страны.