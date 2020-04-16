Владимир Дмитриев, 16 апреля 2020, 19:03 — REGNUM Несомненно, первой отраслью, которая приняла на себя удар, связанный с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), оказалась туристическая деятельность. Туриндустрия начала на себе ощущать последствия в тот момент, когда были закрыты границы с Китаем. По словам экспертов туротрасли, каждый девятый путешественник в мире — из Поднебесной. 20% доходов туристической индустрии приносят гости из Китая. В феврале 2020 года российские туроператоры рассчитывали принять 45 тысяч китайских отпускников и заработать на них 45 миллионов долларов. Но ситуация с новым вирусом изменила всё.
В туристической отрасли складывается беспрецедентная ситуация — такого коллапса, как сегодня, не было еще никогда. Из-за коронавируса остановился весь выездной туризм: туроператоры были вынуждены снимать полетные программы и останавливать продажи даже по тем направлениям, которые не были закрыты на карантин. Внутренний туризм также несет потери из-за мер, принятых властями по нераспространению COVID-19. О въездном туризме и говорить не приходится.
На первых этапах некоторые анонсированные властями решения, скорее, оказали обратный эффект. Например, новость о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки бизнеса была воспринята конечными потребителями турпродукта вполне однозначно: они решили, что теперь у туроператоров точно должно хватить средств на возвраты российских туристов из-за рубежа. Однако самим поставщикам туруслуг выделение «живых денег» из этих фондов на первом этапе, как правило, не предусматривалось, была предусмотрена лишь отсрочка по налогам.
Впрочем, дело сдвинулось с мертвой точки, когда предложения, совместно выработанные экспертами Российского союза туриндустрии (РСТ), профильного комитета ТПП РФ и Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» получили поддержку Ростуризма и Минэкономразвития России, а именно в части финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам. На основании распоряжения правительства РФ
Также 18 марта 2020 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве. А уже 19 марта 2020 г. правительство РФ ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей.
Очередным серьезным шагом в поддержку отрасли стало решение правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики (от 27 марта 2020 года) об утверждении перечня отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, для оказания им первоочередной адресной поддержки. В их числе — деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес.
Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, этим отраслям окажут следующую помощь: предоставят полгода отсрочки выплат по всем налогам, кроме НДС; на шесть месяцев — отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса; дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование; полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов; отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество; расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.
Также 1 апреля 2020 года президент России подписал закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», отдельные положения которого устанавливают особенности формирования и использования фонда персональной ответственности туроператора и предусматривают изменение механизма возмещения реального ущерба туристам при аннуляции туров.
В этот же день Ростуризм предложил отложить введение гостиничного сбора и системы «Электронная путевка» до нормализации ситуации с распространением пандемии COVID-19.
Кроме того, правительством Российской Федерации 2 апреля 2020 года подписано постановление № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», где в том числе обозначено, что сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время подачи которых приходится на март-май 2020 года, продляются на три месяца.
Сегодня Ростуризм продолжает вести непрерывный мониторинг ситуации с туристами в связи с коронавирусом. На сайте регулятора ежедневно публикуется информация, ориентированная как на организованных, так и на самостоятельных туристов и призванная помочь им при возвращении в Россию из поездки и/или при ее планировании.
7 апреля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 909-р о выделении из резервного фонда денежных средств в размере до 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Данное решение позволит субсидировать расходы туроператоров на возмещение затрат, понесенных при организации вывоза туристов из таких государств, а также затрат из-за ограничений, введенных Россией для противодействия распространению вируса.
Кроме того, постановлением правительства РФ от 8 апреля 2020 года № 461 утверждены правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора.
Для туристов, находящихся как в России, так и за рубежом, работает «горячая линия», организованная Ростуризмом совместно с Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в режиме 24/7.
Торгово-промышленная палата Российской Федерации во взаимодействии с экспертами комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и бизнес-сообщества продолжает активную деятельность по разработке предложений в части, касающейся мер поддержки туротрасли. В адрес правительства России федеральной палатой уже направлены два пакета предложений по мерам поддержки бизнеса, в том числе и организаций туриндустрии. Сейчас готовится третий пакет предложений, где, кроме прочих, обозначены вопросы, связанные с трудовыми мерами и социальной поддержкой, мерами поддержки транспортных компаний и судоходных компаний-туроператоров, а также предложения по снижению избыточной административной и финансовой нагрузки на отрасль пассажирских перевозок и многие другие.
Разумеется, такие масштабные потрясения туристической отрасли и в целом индустрии гостеприимства оказались и для государства, и для бизнеса серьезным испытанием. Благодаря совместным усилиям принимаются чрезвычайные, неординарные меры быстрого реагирования, реализуемые, что называется, с колёс.
Одновременно выпукло высвечиваются и системные проблемы, решение которых позволит в будущем существенно сократить издержки при возникновении «нештатных» ситуаций. К таким проблемам я бы, в частности, отнёс изъяны в цифровизации туриндустрии, по причине которых мы до сих пор собираем, по сути, вручную информацию о находящихся за рубежом соотечественниках, желающих вернуться на Родину.
Свою задачу ТПП РФ видит в том, чтобы совместно с бизнес-сообществом, профессиональными объединениями и при поддержке государства совершенствовать законодательство, правоприменительную практику, внедрять современные технологии и готовить профессиональные кадры для восстановления и развития на современной технологической и цифровой базе туристической отрасли.