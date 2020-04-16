16 апреля 2020 | Время чтения 6 мин

Владимир Дмитриев, , 19:03 — REGNUM Несомненно, первой отраслью, которая приняла на себя удар, связанный с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), оказалась туристическая деятельность. Туриндустрия начала на себе ощущать последствия в тот момент, когда были закрыты границы с Китаем. По словам экспертов туротрасли, каждый девятый путешественник в мире — из Поднебесной. 20% доходов туристической индустрии приносят гости из Китая. В феврале 2020 года российские туроператоры рассчитывали принять 45 тысяч китайских отпускников и заработать на них 45 миллионов долларов. Но ситуация с новым вирусом изменила всё.

Карантин Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В туристической отрасли складывается беспрецедентная ситуация — такого коллапса, как сегодня, не было еще никогда. Из-за коронавируса остановился весь выездной туризм: туроператоры были вынуждены снимать полетные программы и останавливать продажи даже по тем направлениям, которые не были закрыты на карантин. Внутренний туризм также несет потери из-за мер, принятых властями по нераспространению COVID-19. О въездном туризме и говорить не приходится.

На первых этапах некоторые анонсированные властями решения, скорее, оказали обратный эффект. Например, новость о создании антикризисного фонда в 300 млрд рублей для поддержки бизнеса была воспринята конечными потребителями турпродукта вполне однозначно: они решили, что теперь у туроператоров точно должно хватить средств на возвраты российских туристов из-за рубежа. Однако самим поставщикам туруслуг выделение «живых денег» из этих фондов на первом этапе, как правило, не предусматривалось, была предусмотрена лишь отсрочка по налогам.

Впрочем, дело сдвинулось с мертвой точки, когда предложения, совместно выработанные экспертами Российского союза туриндустрии (РСТ), профильного комитета ТПП РФ и Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» получили поддержку Ростуризма и Минэкономразвития России, а именно в части финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам. На основании распоряжения правительства РФ от 18.03.2020 № 660-р и в соответствии с частью пятой статьи 11.4 Федерального закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» на 2020 год размер взноса в резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма был установлен в размере 1 рубля. На рынке эту новость восприняли с энтузиазмом.

Также 18 марта 2020 г. председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений о банкротстве. А уже 19 марта 2020 г. правительство РФ ввело трехмесячный мораторий для малого и среднего бизнеса на выплату страховых взносов, а также отсрочку уплаты арендных платежей.

Очередным серьезным шагом в поддержку отрасли стало решение правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики (от 27 марта 2020 года) об утверждении перечня отраслей экономики, наиболее пострадавших из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса, для оказания им первоочередной адресной поддержки. В их числе — деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма; гостиничный бизнес.

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина, этим отраслям окажут следующую помощь: предоставят полгода отсрочки выплат по всем налогам, кроме НДС; на шесть месяцев — отсрочка по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды для микропредприятий; на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего бизнеса; дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование; полугодовой мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов; отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за федеральное имущество; расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не более 8,5%; мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых проверок.

Также 1 апреля 2020 года президент России подписал закон № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», отдельные положения которого устанавливают особенности формирования и использования фонда персональной ответственности туроператора и предусматривают изменение механизма возмещения реального ущерба туристам при аннуляции туров.

В этот же день Ростуризм предложил отложить введение гостиничного сбора и системы «Электронная путевка» до нормализации ситуации с распространением пандемии COVID-19.

Кроме того, правительством Российской Федерации 2 апреля 2020 года подписано постановление № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», где в том числе обозначено, что сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время подачи которых приходится на март-май 2020 года, продляются на три месяца.

Сегодня Ростуризм продолжает вести непрерывный мониторинг ситуации с туристами в связи с коронавирусом. На сайте регулятора ежедневно публикуется информация, ориентированная как на организованных, так и на самостоятельных туристов и призванная помочь им при возвращении в Россию из поездки и/или при ее планировании.

7 апреля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение № 909-р о выделении из резервного фонда денежных средств в размере до 3,5 млрд рублей на возмещение затрат туроператоров, связанных с невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Данное решение позволит субсидировать расходы туроператоров на возмещение затрат, понесенных при организации вывоза туристов из таких государств, а также затрат из-за ограничений, введенных Россией для противодействия распространению вируса.

Кроме того, постановлением правительства РФ от 8 апреля 2020 года № 461 утверждены правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм из средств фонда персональной ответственности туроператора.

Для туристов, находящихся как в России, так и за рубежом, работает «горячая линия», организованная Ростуризмом совместно с Ассоциацией «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «ТУРПОМОЩЬ» в режиме 24/7.

Торгово-промышленная палата Российской Федерации во взаимодействии с экспертами комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере туризма и бизнес-сообщества продолжает активную деятельность по разработке предложений в части, касающейся мер поддержки туротрасли. В адрес правительства России федеральной палатой уже направлены два пакета предложений по мерам поддержки бизнеса, в том числе и организаций туриндустрии. Сейчас готовится третий пакет предложений, где, кроме прочих, обозначены вопросы, связанные с трудовыми мерами и социальной поддержкой, мерами поддержки транспортных компаний и судоходных компаний-туроператоров, а также предложения по снижению избыточной административной и финансовой нагрузки на отрасль пассажирских перевозок и многие другие.

Разумеется, такие масштабные потрясения туристической отрасли и в целом индустрии гостеприимства оказались и для государства, и для бизнеса серьезным испытанием. Благодаря совместным усилиям принимаются чрезвычайные, неординарные меры быстрого реагирования, реализуемые, что называется, с колёс.

Одновременно выпукло высвечиваются и системные проблемы, решение которых позволит в будущем существенно сократить издержки при возникновении «нештатных» ситуаций. К таким проблемам я бы, в частности, отнёс изъяны в цифровизации туриндустрии, по причине которых мы до сих пор собираем, по сути, вручную информацию о находящихся за рубежом соотечественниках, желающих вернуться на Родину.

Свою задачу ТПП РФ видит в том, чтобы совместно с бизнес-сообществом, профессиональными объединениями и при поддержке государства совершенствовать законодательство, правоприменительную практику, внедрять современные технологии и готовить профессиональные кадры для восстановления и развития на современной технологической и цифровой базе туристической отрасли.