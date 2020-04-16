Москва, , 18:07 — REGNUM Спрос на жилье в России после отмены режима самоизоляции из-за коронавируса может сократиться на 50% и более. Об этом заявил 16 апреля министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Владимир Якушев на совещании у президента России Владимира Путина.

По его словам, уже на сегодняшний день наблюдается падение спроса на рынке во всех субъектах Федерации в среднем на 30%, и ожидается, что в дальнейшем «ситуация будет развиваться по нарастающей».

«После того, как мы выйдем из режима самоизоляции, как говорят наши коллеги, спрос у нас может упасть как минимум до 50% или больше», — сказал глава Минстроя.

Якушев подчеркнул, что в сложившихся условиях необходимо принять меры по поддержке жилищного строительства на уровне правительства и регионов.

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