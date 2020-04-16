Ново-Огарево, Московская область, , 18:02 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-совещания по ситуации в строительной отрасли подчеркнул важность выполнения строительными компаниями всех своих обязательств и недопущения долгостроя.

По словам Путина, добросовестные строительные компании должны взять на себя обязательства по завершению строительства домов. Непременно нужно избежать долгостроя.

Российский лидер подчеркнул важность того, чтобы люди были уверены в том, что их квартиры будут достроены качественно и в срок.