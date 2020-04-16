Кондрово, Калужская область, , 18:38 — REGNUM В Калужской области генеральный директор ООО «Гигиена-Сервис» обвиняется в неуплате налогов. Руководитель крупного предприятия с июля 2017 по май 2018 года не перечислил в бюджет налог на доходы физических лиц на общую сумму более 14 млн рублей. Деньги были потрачены на другие цели. Об этом 16 апреля сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина.

«Одновременно генеральный директор, при наличии у организации крупной задолженности по налогам и страховым взносам, в 2017—2018 годах скрыл путем проведения расчётов с контрагентами, минуя счета предприятия, денежные средства предприятия в размере более 65 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов», — сказала Искрина Лепёхина.

Уголовное дело направлено в суд. Обвиняемому гендиректору грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет

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