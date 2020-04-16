Москва, , 18:00 — REGNUM Отток населения из крупных городов в России будет не кратковременным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Депрессия в экономике будет многомесячной, и мы можем говорить, что отток людей из крупных городов можно рассматривать как событие не кратковременное, важное и где-то даже выгодное с точки зрения регионального развития. Если этим людям государство предоставит хорошие рабочие места, то эти люди могут остаться вне пределов мегаполисов», — сказал Колташов.

Экономист отметил, что населения выезжает из Москвы и других крупных городов не на неделю, а как минимум на многие месяцы. Возврат же граждан в мегаполисы будет происходить по мере восстановления рабочих мест.

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