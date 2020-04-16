Москва, , 17:47 — REGNUM Госдума на заседании 17 апреля обсудит поправки в законодательство о госзакупках. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Мы считаем, что в этой ситуации, и такая же позиция у правительства, мы ее обсуждали неоднократно, правительство здесь и Дума — единомышленники в вопросе, связанном с упрощением процедур проведения конкурсов, которое призвано дать послабление серьезное предприятиям, которые участвуют в торгах и подают свои заявки», — заявил Володин.

Речь идет о резервировании средств.

«Если раньше требовалось резервирование ресурсов, и это все, безусловно, ложится нагрузкой на бизнес, то сейчас эти дополнительные нагрузки мы откладываем до лучших времен и считаем правильным было бы поддержать наши предприятия, которые будут участвовать в реализации проектов, упростив процедуры, и тем самым, обеспечив им доступ на рынок государственных услуг», — пояснил спикер Госдумы.

Также расширяется возможность участия в госзакупках оборонных предприятий страны.