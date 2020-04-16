Ярославль, , 17:38 — REGNUM Правительство Ярославской области расширило перечень предприятий, которые могут работать в апреле. Постановление об этом подписал председатель правительства Дмитрий Степаненко.

Салон красоты City-yaroslavl.ru

В их число попали такси, которые и так не прекращали работать, организации по ремонту компьютеров и бытовой техники, обслуживанию систем охранной и пожарной сигнализации, предприятия системы ЖКХ.

Также работать разрешили парикмахерским и салонам красоты только в части парикмахерских услуг и услуг ногтевого сервиса при условии применения работниками и предоставления посетителям средств индивидуальной зашиты. Салоны должны будут работать по предварительной записи при одновременной загрузке мест обслуживания не более 50 процентов.

Возобновить работу разрешено нотариусам, адвокатам, ветеринарам, геодезистам. Откроют свои двери ломбарды и автосалоны — последние при условии соблюдения мер безопасности.

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