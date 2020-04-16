Москва, , 17:37 — REGNUM King-Donate.com обратился в Генеральную прокуратуру РФиз-за незаконного воспрепятствования предпринимательской деятельности со стороны Сбербанка, заявили в пресс-службе сервиса King Donate.

King-Donate.com — один из крупнейших донат-сервисов в СНГ, столкнулся незаконной блокировкой со стороны менеджмента ПАО Сбербанк России и иных сотрудников банковской сферы.

Как отметили в пресс-службе сервиса King Donate, в конце марта 2020 года в компанию стали поступать жалобы от клиентов, которые не могли провести платежи по банковским картам Сбербанка России в адрес ООО «Вангуд».

Эти обстоятельства подтвердились снижением оборота компании. Выяснилось, что участник группы Службы безопасности НСПК (Национальная Платежная Система) в мессенджере представившийся сотрудником ФинЦЕРТ ЦБ России Александром Дуденко, сделал публикацию с требованием немедленно заблокировать ресурс KingDonate.com, как мошеннический.

Якобы он получил запрос от сотрудницы Сбербанка России Зои Боровковой о массовых случаях мошенничества со стороны ООО «Вангуд», владельца ресурса. В общем доступе среди участников группы, представителей банковской и финансовой сферы, анонимные пользователи преподнесли недостоверную и ничем не обоснованную информацию о сервисе KingDonate.com, как мошенническом и якобы предоставляющем несоответствующие услуги, что не соответствует действительности, добавили в пресс-службе.

«Подобные действия со стороны регулятора, сотрудников крупнейших российских банков и других участников рынка — это полностью безосновательная клевета и нарушение прав компании. На основании слухов и домыслов Сбербанк, являясь самым большим банком страны, просто запретил своим клиентам пользоваться нашим сервисом. Страшно представить, что также могут быть заблокированы платежи для людей при онлайн-оплате заказов на доставку еды или лекарств, особенно в текущей ситуации», — заявили в пресс-службе сервиса King Donate.