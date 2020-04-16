Ново-Огарево, Московская область, , 17:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин предложил ввести в стране льготную ставку по жилищной ипотеке для поддержания спроса на жилье и поддержку строительного комплекса в целом в условиях пандемии. Об этом глава государства заявил сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-совещания по ситуации в строительной отрасли.

Путин отметил, что в условиях пандемии наблюдается падение спроса на жилье, что в итоге приведет к существенным потерям всего строительного комплекса. Предлагаемая антикризисная мера — введение льготной ставки по ипотеке для граждан на жилье комфорт-класса.

«Ставка для граждан составит 6,5%. Все что выше этого уровня будет субсидироваться государством. Обращаю внимание: льготная пониженная ставка будет действовать весь срок кредита. За такой ипотекой можно будет обратиться до первого ноября текущего года», — рассказал Путин.