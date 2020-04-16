Москва, , 17:32 — REGNUM Госдума на заседании 17 апреля обсудит поправки в Бюджетный кодекс, касающиеся кредитования регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы будем вносить поправки в Бюджетный кодекс. Речь идёт о предоставлении возможности региону заимствовать средства, принимать другие решения в области финансов. Практически все ограничения будут сниматься за исключением небольшой группы вопросов, связанных с ограничениями по процентам кредитования», — заявил Володин.

Поправки позволят помочь гражданам и бизнесу на фоне спада экономики из-за коронавируса.

«Это позволит регионам оказывать помощь предприятиям, это позволит за счет региональных возможностей сделать всё, чтобы у нас заработная плата выплачивалась вовремя и граждане были защищены», — подчеркнул спикер Госдумы.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин сообщил о поправках в Бюджетный кодекс, расширяющих возможности привлекать горизонтальные кредиты, то есть средства других субъектов РФ.

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