Москва, , 17:29 — REGNUM Президент Опоры России, член рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Александр Калинин считает, что конституционное закрепление поправок об обязанности государства в помощи бизнесу позитивно скажется на развитии предпринимательства в России.

«Президент каждую неделю проводит совещание с правительством, в том числе и по вопросу различных форм поддержки населения и бизнеса в условиях кризиса. Мы видим уже второй пакет мер поддержки. Поэтому, когда поправки в Конституцию будут приняты на общероссийским референдуме, и вступят в силу, то такие ситуации, как, например, обязанность правительства оказывать поддержку в развитии частной инициативы и частного предпринимательства, будут закреплены в качестве конституционной обязанности правительства как на федеральном, так и на региональном уровне. Конечно, тогда бизнес может апеллировать уже не просто к правительству, а апеллировать уже к статье конституции Российской федерации», — рассказал Александр Калинин в беседе с корреспондентом ИА REGNUM.

«В сегодняшней Конституции этого нет, как не было и в Конституциях Советского союза. Это новация, которую предложил президент, и, естественно, мы ее поддерживаем, как бизнес-объединение, как предприниматели. Это закрепление необходимости помощи в такой ситуации, как сейчас, на уровне конституционной нормы. В Конституции есть норма о необходимости гармонизации социально-трудовых отношений. И это предполагает строгое соблюдение прав трудящихся. И о тех мерах, которые президент предложил во втором пакете по прямым субсидиям для предприятий, которые не сократили сотрудников «на неотложные нужды», сразу подчеркнуто, что речь, прежде всего, идет о расходах выплату зарплат», — подчеркнул президент Опоры России.

«Получателями этой помощи станут не работодатели, а именно работники, и это правильно. Реализовать это можно будет через банки, в которых есть зарплатные проекты. И, конечно, такая помощь предназначена для бизнеса, который работает «в белую». То есть, если у тебя числятся эти сотрудники, ты получишь эту поддержку, и выплатишь ее своим работникам. Если ты используешь нелегальный труд, то ты ничего не получишь», — завершил свой комментарий Александр Калинин.

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