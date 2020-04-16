Ново-Огарево, Московская область, , 17:24 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что власти обязательно окажут поддержку строительному комплексу РФ в условиях пандемии. Об этом глава государства сказал сегодня, 16 апреля, в ходе онлайн-совещания по проблемам строительной отрасли.

По словам президента, вся возможная государственная поддержка строительному комплексу будет оказана. Более того, российский лидер надеется, что именно строительная отрасль станет одним из локомотивов рост в пост кризисный период и потянет за собой другие сектора экономики.

Также глава государства обратил внимание на важность сохранения рабочих мест и зарплат сотрудников в строительной отрасли даже в условиях пандемии.