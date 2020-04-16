Москва, , 17:21 — REGNUM Госдума на пленарном заседании 17 апреля осудит поправки, освобождающие дополнительные выплаты медикам от НДФЛ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 апреля, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы выносим на рассмотрение предложение президента, который высказал о необходимости отмены налога на доходы — речь идёт о надбавках врачам, медицинскому персоналу. Эти доплаты мы предлагаем в рамках законодательного решения освободить от уплаты НДФЛ», — заявил Володин.

Соответствующие поправки были направлены в Госдуму, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе совещания.