Москва, , 17:16 — REGNUM От 20 до 30 млрд рублей будет выделено в Москве на субсидии предприятиям малого и среднего бизнеса. Об этом 16 апреля сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

«Мы понимаем, что этот сектор нашей экономики больше всех пострадает в складывающейся ситуации, и на эту меру поддержки дополнительно будет выделено от 20 до 30 млрд рублей, в зависимости от активности предпринимателей, от того, как они будут обращаться к нам за помощью», — сказал Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Москвы приняло третий пакет мер поддержки бизнеса во время распространения коронавируса.

16 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что около полумиллиона российских предприятий могут рассчитывать на выплаты.