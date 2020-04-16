Москва, , 17:24 — REGNUM Отток населения из Москвы во многом смягчит социальное напряжение, связанное с вероятным сокращением рабочих мест. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Василий Колташов.

«Отток населения из Москвы и других крупных городов в небольшие города и сельскую местность носит временный характер. Карантин здесь подействовал как своего рода выразитель экономического кризиса. Причем выразитель с точки зрения осознания людьми того, что экономическая реальность быстро изменилась», — сказал Колташов.

По его словам, значительная часть тех, кто арендовал недвижимость в Москве в период каникул переехали к родственникам. Таким образом граждане планируют переждать период самоизоляции, максимально рационально использовав собственные сбережения. Однако ждать, что такой порядок вещей сохраниться навсегда не следует, полагает экономист.

«Это не возврат к сельскому хозяйству, не возврат в деревню, это временное отступление. Но при этом нужно учитывать и то, что это временное отступление носит характер очень стремительный и напрямую связано с крахом идеи постиндустриальной экономики. Многие люди поняли, что реальный сектор первичен, и то, что сфера услуг является самой уязвимой», — отметил Колташов.

Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт прогнозирует временную деурбанизацию России из-за кризиса