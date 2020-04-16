Рига, , 17:07 — REGNUM Падение ВВП Латвии на один процентный пункт означает снижение государственных доходов на 100 млн евро. Об этом, как пишет портал Dienas Business, сообщил парламентский секретарь министерства финансов Атис Закатистов, выступая на заседании ревизионной комиссии Сейма (парламента).

По его словам, если прогноз МВФ о падении ВВП Латвии на 8,6% в 2020 году сбудется, казна не досчитается 860 млн евро доходов.

«Мы находимся в эпицентре взрыва, который распространяется постепенно, затрагивая каждую отрасль. В социальной и налоговой сфере сейчас гораздо больше вещей, которых мы не знаем, чем тех, о которых нам известно», — сказал Закатистов.

Он отметил, что бюджет-2020 Латвии был свёрстан из расчёта 9,9 млрд евро доходной части и 10 млрд расходной.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии был введен режим чрезвычайной ситуации.